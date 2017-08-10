بالفيديو.. عبارات إذا قالتها زوجتك فيومك هو الأسوأ - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

عرضت صفحة ” Buzzkito ” عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” مقطع فيديو يرصد عبارات بسيطة لو قالتها المرأة لزوجها يبقى ” نهاره أسود “.

تعرفوا على هذه العبارات.

– أنا بخير: غالبا تقولها الزوجة عندما يغضبها زوجها، ويجب الانتباه لذلك الأمر والتحرك سريعا لتصلح موقفك، قبل أن تندلع الحرب.

– اذهب: رغم الابتسامة التي ترسمها على وجهها، لكنها لا تسمح لك بالذهاب بل تختبرك، إن كنت تجرؤ إفعلها وسترى الوجه الآخر.

– لا شيء: ابذل جهدا لمعرفة ما بها، وإياك أن تتركها قبل معرفة السبب، وإلا أنت في ورطة.

– حسنا: تسخدمها لتنهي حديثا يزعجها، نصيحة لا تجادلها؛ فهي دائما على صواب.