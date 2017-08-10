بالفيديو.. عبارات إذا قالتها زوجتك فيومك هو الأسوأ - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. عبارات إذا قالتها زوجتك فيومك هو الأسوأ
عرضت صفحة ” Buzzkito ” عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” مقطع فيديو يرصد عبارات بسيطة لو قالتها المرأة لزوجها يبقى ” نهاره أسود “.
تعرفوا على هذه العبارات.
– أنا بخير: غالبا تقولها الزوجة عندما يغضبها زوجها، ويجب الانتباه لذلك الأمر والتحرك سريعا لتصلح موقفك، قبل أن تندلع الحرب.
– اذهب: رغم الابتسامة التي ترسمها على وجهها، لكنها لا تسمح لك بالذهاب بل تختبرك، إن كنت تجرؤ إفعلها وسترى الوجه الآخر.
– لا شيء: ابذل جهدا لمعرفة ما بها، وإياك أن تتركها قبل معرفة السبب، وإلا أنت في ورطة.
– حسنا: تسخدمها لتنهي حديثا يزعجها، نصيحة لا تجادلها؛ فهي دائما على صواب.
عبارات بسيطة لو قالتها مراتك يبقى "نهارك إسود" 😂
Posted by Buzzkito on Monday, August 7, 2017
الثامري[ عدد التعليقات: 138 ] نشر منذ 2 ساعتين
يانورة
مو كل شي يقال او يكتب
الله يصلحكي تجيبيه لنا فيه شي يعقل وشي ماااايعقل
طول عمرنا نسمع اهااالينا يقولون
روح وبخير ومااافيني شي
ومر اليوم والعااالم صافيه
ومااابعتقد فيه فرق بينها وبين اذهب وحسنآ