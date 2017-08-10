تعرفا في رحلة بجنوب أفريقيا وتوفيا عقب زواجهما بيوم - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

توفيا زوجان في حادث ماساوي عقب زواجهما بيوم واحد ، إثر تعرضهما لحادث على الطرق الوعرة .

وكان أوستن ويسون وريبيكا بوما، 19 عاماً ، قد تزوجا يوم الجمعة، ولكن يوم السبت ارتطمت الشاحنة التى كانا يستقلانها على الطرق الوعرة بشجرة، فتوفي ويسون على الفور، إلا أن بوما توفيت في صباح يوم الإثنين في المستشفى .

وقد التقى الزوجان للمرة الأولى في رحلة الى جنوب افريقيا خلال شهر شباط من هذا العام، ومع حلول شهر حزيران أعلنا عن نيتهما بالزواج ، كذلك، فقد قررا أيضاً أن ينتقلا للعيش من كانساس، حيث كانا يذهبان إلى الكلية قبل إكمال المزيد من الرحلات معاً، الى Grand Rapids في ميشيغان.