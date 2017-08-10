فضيحة لـ " بي بي سي " .. بث مقطع إباحي أثناء إذاعة نشرة إخبارية - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أثارت شبكة بي بي سي الإخبارية البريطانية ، ضجة كبيرة بين مشاهديها عقب انتشار مقطع فيديو لأحد العاملين يشاهد مقطع فيديو غير مناسب أثناء ظهور إحدى مذيعاتهم على الشاشة.

وشاهد البث المباشر لمقدمة التقارير ” صوفي راورث ” ، ما يصل إلى 3 ملايين و800 ألف شخص؛ حيث كانت تتحدث عن فوز فريق كريكيت بريطاني واحتفالاته، بينما يظهر في الخلفية شاشة كمبيوتر أحد العاملين جالساً بينما يضع سماعات الرأس وهو يشاهد امرأة تخلع ملابسها وتتعرى غير مدرك أنه يظهر على الهواء مباشرة مع الفيديو الإباحي ، وفقاً لصحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية.