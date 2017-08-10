زلزال بقوة 4.9 درجة يهز طوكيو - صحيفة صدى الالكترونية

نشر : منذ 58 دقيقة 1٬098 1 عربية ودولية زلزال بقوة 4.9 درجة يهز طوكيو طوكيو(صدى): ضرب زلزال بلغت قوته 4.9 درجة هز منطقة طوكيو، اليوم الخميس، لكن لم يصدر تحذير من احتمال حدوث أمواج مد عاتية. وأوضحت هيئة المسح اليابانية أن مركز الزلزال كان في شمال شرق منطقة تشيبا إلى الشرق من طوكيو. الوسوم:أمواج مد عاتية, زلزال, طوكيو, هيئة المسح اليابانية
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31731 ] نشر منذ 45 دقيقة
لا إله إلا الله ,, هذا ثاني زلزال اليوم ,, الأول في تركيا ,, لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, اللهم سلم سلم ، اللهم ابعد عنا الزلازل والمحن وسوء الفتن ,, اللهم آمين ,,