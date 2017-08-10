 زلزال بقوة 4.9 درجة يهز طوكيو - صحيفة صدى الالكترونية

  • الخميس 10

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. زلزال بقوة 4.9 درجة يهز طوكيو

زلزال بقوة 4.9 درجة يهز طوكيو

زلزال بقوة 4.9 درجة يهز طوكيو
طوكيو(صدى):

ضرب زلزال بلغت قوته 4.9 درجة هز منطقة طوكيو، اليوم الخميس، لكن لم يصدر تحذير من احتمال حدوث أمواج مد عاتية.
وأوضحت هيئة المسح اليابانية أن مركز الزلزال كان في شمال شرق منطقة تشيبا إلى الشرق من طوكيو.


الوسوم:, , ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 31731 ] نشر منذ 45 دقيقة

لا إله إلا الله ,, هذا ثاني زلزال اليوم ,, الأول في تركيا ,, لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

,, اللهم سلم سلم ، اللهم ابعد عنا الزلازل والمحن وسوء الفتن ,, اللهم آمين ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *