زلزال بقوة 4.9 درجة يهز طوكيو - صحيفة صدى الالكترونية

طوكيو(صدى):

ضرب زلزال بلغت قوته 4.9 درجة هز منطقة طوكيو، اليوم الخميس، لكن لم يصدر تحذير من احتمال حدوث أمواج مد عاتية.

وأوضحت هيئة المسح اليابانية أن مركز الزلزال كان في شمال شرق منطقة تشيبا إلى الشرق من طوكيو.