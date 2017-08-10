ضبط وافدين يمارسان إصلاح الجوالات في الجوف - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

ألقت فرق التفتيش بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالجوف، القبض على وافدين اثنين يمارسان صيانة الجوالات في شقة سكنية لهما في حي الشلهوب بمدينة سكاكا، بهدف التحايل على القرار الوزاري القاضي بتوطين مهنتي بيع وصيانة الجوالات بنسبة 100% وقصر العمل فيهما على السعوديين والسعوديات .

وقال مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالجوف المكلف حمدي بن سعد العنزي، إن بلاغ مواطن قاد الفرق التفتيشية المكلفة إلى ضبط عمالة وافدة في مدينة سكاكا مارست صيانة الجوالات داخل إحدى الشقق السكنية في حي الشلهوب، حيث تمت مباشرة الموقع من قبل الفرق التفتيشية وفرق الضبط الميداني، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد دعت إلى الإبلاغ عن مخالفات قرار توطين قطاع الاتصالات، من خلال الموقع الإلكتروني “معا للرصد” حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات، حرصًا على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها. لافتاً النظر إلى استمرار حملات التفتيش على مختلف مواقع الاتصالات في كافة المناطق والمحافظات لتحقق من التوطين وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.

ودعت الوزارة إلى الإبلاغ عن أي مخالفات للقرار، عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911.