14 ناديا ينفقون ربع مليار ريال استعدادا لـ " دوري جميل " - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

كشف تقرير حجم المبالغ التي أنفقتها الأندية السعودية خلال موسم الانتقالات الحالي، حيث أنفقت 14 ناديا نحو مبلغ ربع مليار ريال على 136 صفقة انتقال للاعبين.

وبين التقرير، أن أسباب ضخ هذه الأموال الكبيرة في الصفقات هو زيادة عدد الأجانب الذين يمكن لكل ناد التعاقد معهم خلال الموسم إلى جانب السماح بالتعاقد مع حارس أجنبي، وكذلك مواعيد انطلاق المسابقة والتي تتزامن مع منتصف الإجازة الصيفية، وفقا لصحيفة الحياة.

وأكد التقرير أن أكثر الظواهر البارزة في سوق الانتقالات الخاصة بالأندية هذا العام هو نادي الفيحاء لإبرامه تعاقدات مع 23 صفقة، بينهم لاعبون كبار ليصبح أكثر نادٍ في الدوري يتعاقد مع لاعبين جدد.