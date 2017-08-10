أمريكا تعلن طرد دبلوماسيين كوبيين بعد " حوادث " ألمت بدبلوماسييها بهافانا - صحيفة صدى الالكترونية

هافانا(صدى):

طالبت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الأربعاء، دبلوماسيين اثنين من موظفي سفارة كوبا بواشنطن بالمغادرة والعودة لوطنهما بعد ” حوادث ” تعرض لها دبلوماسيون أمريكيون في هافانا.

وأضافت هيزر ناويرت، المتحدثة باسم الوزارة، ” عدد من موظفي السفارة الأمريكية الذين يعملون في سفارتنا بهافانا، أفادوا بوقوع حوادث لهم “، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول ما هية تلك الحوادث.

وأوضحت أن ” الوزارة علمت بوقوع هذه الحوادث أواخر 2016، وفي 23 من مايو الماضي اتخذت الخارجية الخطوات اللاحقة.. لقد طالبنا مسؤولين اثنين معتمدين بصورة رسمية لدى سفارة كوبا بالولايات المتحدة بمغادرة أراضينا، وغادرا بالفعل “.

وذكرت ناويرت أنهم يحملون الأمر على محمل الجد، ويتابعون تطوراته عن كثبٍ.