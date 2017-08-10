الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة اليوم - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الخيميس، لاتزال الفرصة مهيأة خلال فترة مابعد الظهيرة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق نجران ،جازان وعسير تمتد غرباً لتشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية للبحر الأحمر , في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق القصيم ,الرياض ،الشرقية والمدينة المنورة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر،غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي , وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي والأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين , وحالة البحر،متوسط الموج ،بينما تكون على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة. ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ،وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.