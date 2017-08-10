الشيف ضحى تكشف تفاصيل كفاحها وأثر زيارة وزير العمل لها - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشفت الشيف ضحى – التي أصبحت أول طاهية سعودية تقود فريق طبخ بمطعم في أحد فنادق الرياض – عن تفاصيل قصة كفاحها حتى وصولها إلى تلك المكانة الوظيفية، موجهةً عدة رسائل ونصائح إلى الشباب والفتيات لتحقيق أحلامهم.

وأوضحت الشيف ضحى، أن وصولها لتلك المكانة الوظيفية لم يكن من فراغ وإنما نتيجة دراسة بعدما حرصت على السفر للهند ولبنان والحصول على دورات في فنادق 5 نجوم، لتعلم الطبخ بطرقه الأصلية وكيفية إتقانه بصورة تعجب جميع الزوار، مبينة أن زيارة وزير العمل لها في المطعم كان لها أثر إيجابي في دعمها كامرأة سعودية عاملة.

ودعت ضحى الشباب والفتيات إلى التمسك بأعمالهم وإن كانت صغيرة كون ذلك يوصلهم للعالمية حال إتقانها بالشكل المناسب، منتقدةً نظرة المجتمع في بعض الأحيان لدخول المرأة في أعمال جديدة، مشددةً على قدرة المجتمع على تلاشي هذا وتجاوزه مستقبلاً.