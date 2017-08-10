الشيف ضحى تكشف تفاصيل كفاحها وأثر زيارة وزير العمل لها - صحيفة صدى الالكترونية

الشيف ضحى تكشف تفاصيل كفاحها وأثر زيارة وزير العمل لها
كشفت الشيف ضحى – التي أصبحت أول طاهية سعودية تقود فريق طبخ بمطعم في أحد فنادق الرياض – عن تفاصيل قصة كفاحها حتى وصولها إلى تلك المكانة الوظيفية، موجهةً عدة رسائل ونصائح إلى الشباب والفتيات لتحقيق أحلامهم.
وأوضحت الشيف ضحى، أن وصولها لتلك المكانة الوظيفية لم يكن من فراغ وإنما نتيجة دراسة بعدما حرصت على السفر للهند ولبنان والحصول على دورات في فنادق 5 نجوم، لتعلم الطبخ بطرقه الأصلية وكيفية إتقانه بصورة تعجب جميع الزوار، مبينة أن زيارة وزير العمل لها في المطعم كان لها أثر إيجابي في دعمها كامرأة سعودية عاملة.
ودعت ضحى الشباب والفتيات إلى التمسك بأعمالهم وإن كانت صغيرة كون ذلك يوصلهم للعالمية حال إتقانها بالشكل المناسب، منتقدةً نظرة المجتمع في بعض الأحيان لدخول المرأة في أعمال جديدة، مشددةً على قدرة المجتمع على تلاشي هذا وتجاوزه مستقبلاً.
طيف المطر[ عدد التعليقات: 100 ] نشر منذ 2 ساعتين
باين من طختها انها متسعودة وتتلصق فينا ليتك تطبخين في ديارك أطعم والذ والله المستعان
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31731 ] نشر منذ 2 ساعتين
ممتاز ,, موفقه خير ,,
الرعد[ عدد التعليقات: 908 ] نشر منذ 2 ساعتين
لافرق بين عربي ولا عجمي الا بالتقوى—–من حصل شي يستاهله شدي حيلك الشجره اصلها بذره ربما تصبحين يوما ما مالكة الفندق الذي تعملين به
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1698 ] نشر منذ 1 ساعة
بالتوفيق إن شاء الله.
ام ناريمن[ عدد التعليقات: 806 ] نشر منذ 1 ساعة
ليش الاحباط ياطيف المطر بدل مانشجع السعوديات في هذه المجالات نحبطهم بانتقدتنا المحبطة لو كانت اجنبية وافدة ماكنا وجهنا لها اي انتقادت نحن في زمن كثر العاطلات عن العمل بالعكس المفروض نشجع اي فتاة سعودية تدخل اي مجال العمل الشريف لطلب الرزق الحلال بدل الجلوس امام الشاشة الفضية والتواصل الاجتماعي لفترات طويلة من غير فائدة تعود علي مجتمعنا المسلم
سلطان[ عدد التعليقات: 60 ] نشر منذ 1 ساعة
طيف المطر
خلك على الكبسات وعلى المضير اللي يجيب حومت الكبد .. العنصرية ذابحتك ـ وحسد ..
الثامري[ عدد التعليقات: 137 ] نشر منذ 53 دقيقة
الله يوفقهااا ويسترهااا
عاد كانت سعودية اب عن جد او متسعوده
هي الان سعوديه
وقبل سذ مسلمه
سعودي وافتخر[ عدد التعليقات: 168 ] نشر منذ 28 دقيقة
علي الملازيم ذي مو سعوديه شكلها مصريه وعامله فيها سعوديه وين ياعمي بنقاليه حنا مانعرف بناتنا