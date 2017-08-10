395 مليون دولار جملة استثمارات الهيئة العربية للاستثمار خلال 2016 - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

بلغت جملة الاستثمارات المالية في الأسواق العالمية للهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي نحو 395 مليون دولار وذلك خلال العام 2016م، فيما بلغ إجمالي القروض الممنوحة من الهيئة للشركات التي تساهم فيها نحو 213 مليون دولار وتم التصديق لتقديم تمويل للشركات بضمان الهيئة بجملة 63 مليون دولار.

وبحسب التقرير التقرير السنوي 2016 للهيئة الذي صدر اليوم فقد بلغ مجموع حقوق المساهمين التي تمثل رأس المال المدفوع والاحتياطات نحو 801 مليون دولار مقارنة بنحو 743 مليون دولار للعام 2015م بنسبة زيادة قدرها 8%, وحققت الهيئة صافي أرباح للسنة المالية 2016 م بلغت نحو 17 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أن الهيئة أقرت خلال العام 2016 م المساهمة في عدد من المشروعات الزراعية الجديدة التي تتوافق مع أهداف ومعايير الهيئة التي تركز على إنتاج السلع الأساسية لسد الفجوة الغذائية العربية, مضيفا أن أهمها مشروع الباقير للحوم الحمراء بالسودان ومشروع إنتاج وتعبئة الفواكه بالمغرب ومشروع تخزين وتصنيع وتسويق الحاصلات البستانية بتونس ومشروع الاستزراع السمكي بتونس بالإضافة إلى مشروع الدواجن المتكامل في موريتانيا.

وأشار التقرير إلى زيادة الهيئة لمساهمتها في عدد من شركاتها القائمة بغرض إعادة التأهيل والتطوير ولتحديث مكوناتها الإنتاجية.

وأكد التقرير أن عدد المشروعات الزراعية التي درستها وبحثتها الهيئة خلال العام 2016م هي 64 مشروعًا زراعيًا فيما بلغ عدد الشركات التي تساهم فيها الهيئة 40 شركة منها 29 شركة قائمة و6 شركات قيد التنفيذ و5 شركات قيد التأسيس تتوزع على 12 دولة عربية.