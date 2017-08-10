العلي: الحالة الصحية لعبدالحسين عبدالرضا جيدة - صحيفة صدى الالكترونية

الكويت(صدى):

كشف الفنان الكويتي طارق العلي، عن مستجدات الحالة الصحية للفنان عبدالحسین عبدالرضا، مؤكدا تحسن حالته بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرا.

ونفى العلي، صحة ما يتداول عن دخول عبدالحسين عبدالرضا في حالة غيبوبة، موضحا انه تعرض لوعة صحيبة دخل على إثرها العناية المركزة بأحد مستشفيات لندن، داعيا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة فيما ينشر عن هذا الفنان، موضحاً أن حالته مستقرة للغاية ولا يوجد أي طارئ مقلق لحالته الصحية.

وأوضح عضو نقابة الفنانین الكويتیین، أن الفنان عبدالرضا ركّب دعامات في القلب والرجل وحالته الصحية جيدة ومستقرة، لافتاً إلى أن المرافق الصحي له شدد على أن سبب وجوده بالعناية المركزة هو رغبة الأطباء في الاطمئنان عليه بصورة أكبر.