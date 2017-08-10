ليفربول يرفض عرضا خياليا للاستغناء عن كوتينيو لبرشلونة - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

رفض نادي ليفربول الإنجليزي، عرض خيالي للاستغناء عن لاعب كرة القدم البرازيلي فيليبي كوتينيو لنادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة ” ألموندو ” الإسبانية، مساء أمس الأربعاء، بأن ليفربول رفض عرضًا بقيمة 100 مليون يورو للاستغناء عن كوتينهو.

وأضافت الصحيفة أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أخطر مسؤولي النادي أنه سيعتمد على اللاعب في تصفيات دوري الأبطال أمام هوفينهايم في 15 أغسطس الجاري خاصة وأنه يعد من الأعمدة الأساسية في صفوف الفريق.

وأبلغ كوتينيو الجهاز الفني لفريق ليفربول الإنجليزي مساء الثلاثاء رغبته في الرحيل عن النادي والانتقال إلى برشلونة الإسباني.

ويسعى برشلونة لتدعيم صفوفه بعنصر جديد وفعّال يكون قادرًا على تعويض رحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي قبل 5 أيام.