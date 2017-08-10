كندا تنشئ مخيما جديدا لاستيعاب اللاجئين القادمين من أمريكا - صحيفة صدى الالكترونية

أوتاوا(صدى):

أعلن الجيش الكندي، أمس الأربعاء، أنه أنشئ مخيما جديدا لمواجهة الزيادة الملحوظة في أعداد اللاجئين القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الجيش الكندي في بيان، إن المخيم الجديد أنشئ في مقاطعة كيبك بالقرب من الحدود مع ولاية نيويورك الأمريكية، ويسع لـ500 لاجئ.

وأشار البيان أن أكثر من ثلاثة آلاف و300 لاجئ وصلوا كيبك قادمين من الولايات المتحدة خلال الأشهر الست الأولى من العام الجاي، في حين بلغ هذا العدد خلال يوليو الماضي ألف و200 شخص، وأن أغلبهم من مواطنيي هاييتي.