أمريكا تطالب بمحاسبة معوقي إيصال المساعدات الإنسانية لـ4 دول - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

طالبت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة نيكي هيلي، أمس الأربعاء، بمحاسبة الحكومات والجماعات المسلحة التي تعوق وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في كل من اليمن والصومال وجنوب السودان وشمالي شرقي نيجيريا.

جاء ذلك في بيان أصدرته المندوبة الأمريكية عقب صدور البيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي بشأن المجاعة في كل من اليمن والصومال وجنوب السودان ونيجيريا.

وقالت هيلي إن بلادها ” خصصت 1.8 مليار دولار في العام المالي الحالي مساعدات إنسانية لكل من اليمن والصومال وجنوب السودان ونيجيريا، ما يجعل الولايات المتحدة الأمريكية أكبر دولة مانحة للمساعدات الإنسانية لتلك الدول الأربع “.

وحذّرت من أن ” المجاعة باتت قضية سلام وأمن “، واعتبرت أنه ” بصدور بيان رئاسي عن مجلس الأمن الدولي (يكون المجلس قد أقر أخيرًا بالصلة الواضحة بين الصراع والمجاعة “.

وأضافت أنه ” يستوجب على المجلس أن يواصل طلب الوصول بالغذاء، وغيره من الإمدادات، والخدمات المُنقذة للحياة لتلك البلدان الضعيفة، ويتوجب علينا أن نحاسب، الحكومات والجماعات المسلحة التي تحظّر إيصال المساعدات “، دون تسمية هذه الحكومات والجماعات.