جامعة الحدود الشمالية تكشف حقيقة إنهاء التعاقد مع منى بعلبكي - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

كشف المتحدث الرسمي لجامعة الحدود الشمالية الدكتور مفضي الشراري، حقيقة الأنباء المتداولة عن إنهاء عقد الأكاديمية اللبنانية منى بعلبكي مع الجامعة.

وأكد الشراري، أن جامعة الحدود الشمالية لم تتخذ أي قرار تجاه منى بعلبكي، مشيرا إلى أن التحقيقات في القضية لا تزال مستمرة.

وأوضحت بعلبكي أنها متواجدة حاليا في لبنان لقضاء إجازتها السنوية بشكل طبيعي، وستعود لمزاولة عملها بعد انتهاء عيد الأضحى بعدما جددت الجامعة عقدها لعام إضافي.

وأشارت بعلبكي إلى أنها خلال عملها في الثلاث سنوات السابقة بالجامعة كانت تسافر أثناء الإجازات إلى لبنان وتعود دون أي مشاكل، مؤكدة أنه في حال صدور قرار بإنهاء التعاقد معها فإنها ستحترمه، مشيدة بالتعامل الراقي للجامعة وكادرها الأكاديمي والطلابي معها خلال سنوات عملها المنقضية، وفقا لصحيفة الحياة.