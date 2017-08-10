بالفيديو.. تسجيل مخالفتين على سيارة تقف بشكل نظامي بالمدينة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوضح تسجيل أحد الموظفين في الشركة المُتعهدة باستثمار مواقف جدة، مخالفتين على إحدى السيارات في موقف نظامي بشارع الذهب وسط المدينة.

وأظهر الفيديو، الذي التقطه أحد الأشخاص المتواجدين بالموقف، الموظف الخاص بالشركة وهو يصرّ على تسجيل المخالفات بحق صاحب المركبة خلال تواجدها بالموقف، فيما يحاول شخص آخر التدخل لإثنائه عن ذلك؛ لأن صاحب السيارة أوقفها بشكل نظامي، لكن الأخير رفض الاستجابة ورد بأنه لا أحد يقدر أن يحاسبه.

ومن جانبه، وصف المتحدث الرسمي لأمانة جدة المهندس عمر الحميدان، تصرف الموظف بأنه غير أخلاقي ولا يتماشى مع أحد، داعياً صاحب المركبة المتضرر إلى تقديم شكوى للجهات المختصة والأمانة؛ كون المواقف الموجودة بمنطقة البلد استثمارية وليس للأمانة دور فيها.