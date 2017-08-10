ملك البحرين يبحث مع مسؤولين أمريكيين مستجدات الأحداث في المنطقة - صحيفة صدى الالكترونية

المنامة(صدى):

التقى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، أمس الأربعاء، المبعوث الخاص لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية الجنرال المتقاعد أنتوني زيني، ونائب مساعد وزير الخارجية لشبه الجزيرة العربية – مكتب شؤون الشرق الأدنى وتيموثي لندركنغ، وذلك في إطار جولتهما الحالية في عدد من دول المنطقة .

واستعرض الملك حمد مع المبعوثين الأمريكيين العلاقات الوثيقة بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتطويرها على المستويات كافة، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة والأوضاع الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.