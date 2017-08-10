البيت الأبيض: ترامب بحث مع مستشاريه توجيه رد قوي لكوريا الشمالية - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أعلن البيت الأبيض، مساء أمس الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث مع فريق مستشاري الأمن القومي الرد على تهديدات كوريا الشمالية، قبل توعده باستخدام ” النار والغضب ” إذا ما واصلت تهديد بلاده.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة هاكابي ساندرز في بيان: ” لقد كان الجنرال جون كيلي وآخرين في فريق مجلس الأمن القومي على علم بنبرة البيان قبل أن يقوم الرئيس بإعلانه”.

وتابعت: ” إلا أن الكلمات كانت له “، مشددة على أن ” النبرة والقوة التي تخللت الرسالة تم بحثها مقدمًا، والجنرال كيلي، وآخرون كانوا واضحين بأن الرئيس سيستجيب لتهديدات كوريا الشمالية عقب العقوبات التي فرضها مجلس الأمن عليها برسالة قوية لا لبس فيها”.

وأمس الثلاثاء، هدد ترامب بيونج يانج بمواجهة ” النار والغضب ” الأمريكيين حال استمرت في تهديدها بضرب الولايات المتحدة وحلفائها في كوريا الجنوبية واليابان.

وفي وقت سابق اليوم، وصف وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، تهديد ترامب بأنه ” رسالة قوية إلى كوريا الشمالية بلغة يستطيع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون فهمها، لأنه على ما يبدو لا يفهم اللغة الدبلوماسية”.