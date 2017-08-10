عالم فلك مصري يوضح حقيقة أنباء نهاية العالم الوشيكة - صحيفة صدى الالكترونية

عالم فلك مصري يوضح حقيقة أنباء نهاية العالم الوشيكة
أوضح عالم الفلك المصري الدكتور أشرف لطيف تادرس، أن ما أشيع عن نهاية وشيكة للعالم في سبتمبر المقبل، نتيجة اصطدام كوكب غامض بالأرض، مجرد ” هراء ” ليس له أساس من الصحة.
ووصف رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصرية، من يروجون تلك الإشاعات بأنهم منجمون ودجالون ومهووسون بسيناريو نهاية العالم، مضيفا أن هؤلاء المروجين يتاجرون بالظواهر الفلكية الطبيعية لترويج أفكارهم الغريبة.
وأكد تادرس، أن منجمين عرب وأجانب يطلقون مثل هذه الإشاعات عن نهاية العالم في الشهور الأخيرة من كل عام، ومع بداية العام الجديد، وتكرر هذا منذ 2003 وحتى الآن، موضحا أن هناك تليسكوبات مخصصة لمراقبة الأجسام القريبة من الأرض والشمس، وليس لدينا معلومات عن أن تلك المناظير رصدت أجرامًا غريبة عن مجموعتنا الشمسية.
وأضاف أن هناك مقياس يدعى ” تورينو “، لقياس خطر اصطدام الأجسام الفضائية بالأرض مثل الكويكبات والمذنبات، وأن هذا المقياس له تدريج خطر حتى المستوى العاشر، ولم يتم إبلاغ المؤسسات الفلكية عن أي مرحلة للخطر حتى الآن.
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9102 ] نشر منذ 2 ساعتين
اشششاععهه .. نفو الخبرر 🙂
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9102 ] نشر منذ 2 ساعتين
بس يروعووون فينا جعلهم الماحق 😔😓😓😓
طيف المطر[ عدد التعليقات: 99 ] نشر منذ 2 ساعتين
علم انتهاء الحياة على الارض عند الله تعالى ولكن لابد من ظهور جميع علامات الساعة الصغرى والتي ظهر منها الكثير وبقي بعضها ثم علامات الساعة الكبرى والله اعلم
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31718 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماعاش من يروح زهرة صدى الفواحه ،، اطمئني ولا تلقي لهاالأخبار بالاً يااخت أسماء ,,
,, البارحه كتبت تعليق ، على نفس الخبر ، نفاه عالم الفلك ، السعودي / ماجد ابو زاهره ,, اتفضلي اطلعي عليه :
ابشرك ياابو زاهره مادرينا به ,,
,,كلام ربنا ورسوله الكريم ، عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام ، أصدق منهم وعارفين تدرج الأحداث ، منذ ان خلق الله ابونا آدم وأمنا حواء الى قيام الساعه وما ذا يكون بعدها . وماقبل ابونا آدم ، نعلم عنه إجمالاً لاتفصيلاً ,,
,, ولا يصدق بخرافات المخرفين إلا شخص لا إيمان عنده ، ( اتكلم عن المسلمين ) ، اما غير المسلمين ، إن صدقوا او كذبوا ، هذا لايهمنا لشيء ,,
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,, والآن هذا نفي من خبير الفلك المصري ,, معناته الغرب كذابين بإشاعاتهم ، هي لبست حقيقه ولكن يبثونها لأهدافٍ في انفسهم المريضه ,,
,, كذا وسلامتك يابسمة عسير ,,
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9102 ] نشر منذ 1 ساعة
صدقت ي اخوي ابو محمد .. ونهاية العالم مابتكون بهذي الطريقة والله اخبرنا
بعلامات الساعه الكبرى اللي بتصير قبل 😐😔 ..
الله ياخذنا بعفوة ورحمته ؤيتووب علينااا 😓💔
وهو شي حاصل لامفر منه 💔 ….
اما بخصؤص علامات الساعه الصغرى فظهرت جميعهااا ومابقى منها شي 😔
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9102 ] نشر منذ 1 ساعة
سلمك الله ي عميدد صدى وكبيرنااا 🌺🌹☺ .