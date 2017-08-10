بالفيديو.. المواطن المتبرع بكليته لنجله يكشف حالته بعد العملية - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. المواطن المتبرع بكليته لنجله يكشف حالته بعد العملية
كشف المواطن إبراهيم المبرزي، الذي تبرع لابنه بكلیته بعد 12 عاما من تبرع والدة الطفل بكليتها له، عن حالة ابنه بعد إجراء العملية وأسباب إقدامه على تلك الخطوة.
وأكد المبرزي، أن تبرعه بكليته جاء بتوصيات طبية لإنقاذ حياة ابنه التي كانت في خطر بسبب معاناته من تشوه خلقي في الكلى منذ ولادته، موضحا أن التبرع الأخير تم بعد إخباره من الطبيب قبل 6 أشهر بأن كلية ابنه نواف بدأ نشاطها يقل ويحتاج لمتبرع له.
وأوضح المبرزي خلال مداخلة مع برنامج “أخباركم” على قناة “المجد”، أنه اتخذ قراره بالتبرع بكليته لابنه دون تردد، وهو ما جرى بالفعل في شهر رمضان بعد إجراء الفحوصات اللازمة، مشيرا إلى أنه قرر أن يكون الأمر سراً حتى لا يُقلق والدته؛ كونها مريضة قلب وقد يصيبها ذلك بخوف عليه، مبدياً سعادته بنجاح العملية وتحسن حالة نجله خلال الفترة الأخيرة.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31718 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله على كل حال ,,
,, الحمد لله على سلامة الوالد وبإذن الله يقوم باالسلامه ، وتفرحون به ,, آمين ,,
,, وانت و والدته الله يجزاكم الجنه و والدينا وكل عبد محلص موحد ,, آمين ,,