بالفيديو.. المواطن المتبرع بكليته لنجله يكشف حالته بعد العملية - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

كشف المواطن إبراهيم المبرزي، الذي تبرع لابنه بكلیته بعد 12 عاما من تبرع والدة الطفل بكليتها له، عن حالة ابنه بعد إجراء العملية وأسباب إقدامه على تلك الخطوة.

وأكد المبرزي، أن تبرعه بكليته جاء بتوصيات طبية لإنقاذ حياة ابنه التي كانت في خطر بسبب معاناته من تشوه خلقي في الكلى منذ ولادته، موضحا أن التبرع الأخير تم بعد إخباره من الطبيب قبل 6 أشهر بأن كلية ابنه نواف بدأ نشاطها يقل ويحتاج لمتبرع له.

وأوضح المبرزي خلال مداخلة مع برنامج “أخباركم” على قناة “المجد”، أنه اتخذ قراره بالتبرع بكليته لابنه دون تردد، وهو ما جرى بالفعل في شهر رمضان بعد إجراء الفحوصات اللازمة، مشيرا إلى أنه قرر أن يكون الأمر سراً حتى لا يُقلق والدته؛ كونها مريضة قلب وقد يصيبها ذلك بخوف عليه، مبدياً سعادته بنجاح العملية وتحسن حالة نجله خلال الفترة الأخيرة.