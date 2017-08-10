مكافحة المخدرات: ليس من حقنا القبض على راقصي " الداب " - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أكدت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، العمل على حماية الوطن وأبنائه من آفة المخدرات ومنع وصولها إلى الشباب وأفراد المجتمع، مشددة على أنه ليس من حقها القبض على راقصي حركة ” الداب “.

وقال الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، مساعد مدير عام مكافحة المخدرات، رئيس مجلس إدارة مشروع نبراس، عبدالإله الشريف، إن مشروع نبراس يعمل على تعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية ويمنع أي ظواهر سلبية يمكن أن تؤدي أو تدعو إلى المخدرات.

وأضاف أن دورها يقتصر على رسم الاستراتيجيات الوطنية وتوحيد الجهود الحكومية للحد من مشكلة المخدرات، مؤكداً أن القبض على مؤدي رقصة “الداب ” الشهيرة ليس من حق المكافحة.