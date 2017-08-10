نائب خادم الحرمين يبحث مع وزير النفط العراقي العلاقات الثنائية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

التقى نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في جدة، مساء أمس الأربعاء، وزير النفط العراقي المهندس جبار اللعيبي.

ونقل وزير النفط العراقي، تحيات القيادة والشعب العراقي لخادم الحرمين الشريفين، ونائبه ـ حفظهما الله ـ، وتمنيات الحكومة العراقية للمملكة مزيداً من التقدم والازدهار، فيما حمله سموه تحيات القيادة السعودية للحكومة والشعب العراقي، مؤكداً سموه حرص حكومة المملكة على استقرار العراق وعزمها تنمية العلاقات وتقويتها في كافة المجالات بما يعود بالمصلحة على شعبي البلدين.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية خاصة الفرص المشتركة في المجالات الاقتصادية بشكل عام والطاقة بشكل خاص بما في ذلك فتح المنافذ البرية وتسيير رحلات مباشرة وتشجيع التبادل التجاري والاستثمارات من القطاع الخاص السعودي.

كما تطرق النقاش للتعاون الوثيق بين البلدين في مجال تنسيق السياسات البترولية وتأكيد التزام الدولتين الكامل باتفاقية خفض إنتاج البترول حتى تصل الأسواق إلى التوازن المستهدف من هذا الاتفاق.

حضر اللقاء، معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ومعالي وزير الدولة لشؤون الخليج العربي الأستاذ ثامر السبهان، وعدد من المسؤولين بوزارة النفط العراقية.

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