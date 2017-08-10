مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بمدينة الرياض- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر (3) وظائف صحية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس، بعدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية بالعاصمة الرياض.

وأوضحت المدينة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– طبيب عيون (وظيفتين): درجة البكالوريوس في تخصص طب العيون، مع وجود خبرات سابقة.

– محرر إعلامي: درجة البكالوريوس في تخصصات (العلاقات العامة، أو الصحافة).

وأوضحت المدينة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 أغسطس 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 أغسطس 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط هنــــــــا.