الهيئة الملكيّة بالجبيل تعلن عن وظائف تعليمية شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الهيئة الملكيّة بالجبيل- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر (10) وظائف تعليمية شاغرة للرجال، بمسمى “ مدرب في عملية العمليات والمهارات البتروكيماوية ” ، وذلك للعمل في كليات ومعاهد الهيئة بالجبيل الصناعية.

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في تخصص الهندسة الكيميائية، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 أغسطس 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط هنـــــــــا.