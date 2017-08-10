الشركة الخليجية للتأمين تعلن عن وظيفة إدارية شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة للرجال، بمسمى “ مدير إعادة التأمين ” ، وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 أغسطس 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 8/ 9/ 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، اضغط هنــــــــا.