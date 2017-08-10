اختتام فعاليات سباق الهجن الـ27 بالمهرجان الوطني للتراث - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

اختتم المهرجان الوطني للتراث والثقافة بوزارة الحرس الوطني، مساء أمس الأربعاء، فعاليات سباق الهجن الصيفي بالطائف في نسخته السابعة والعشرين، بحضور محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني.

بدأ الحفل، الذي أقيم بفندق الإنتركونتننتال، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى مدير عام المهرجان الوطني للتراث والثقافة سعود بن عبدالله الرومي كلمة نوّه فيها باهتمام وزارة الحرس الوطني بمهرجانات سباق الهجن والتي تشهد كل عام تطوراً ملحوظاً ونقلات نوعية من جميع النواحي بتوجيهات مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني .

جاء ذلك بحضور مدير عام المهرجان الوطني للتراث والثقافة، سعود بن عبدالله الرومي، وقائد لواء الخليفة عمر بن الخطاب للأمن الخاص اللواء ركن سعد بن مصلح الحارثي ، ورئيس قسم التشريفات بإدارة العلاقات العامة والمراسم بالطائف الرائد حسن بن إبراهيم العمري، وعدد من مديري الإدارات الحكومية بالطائف والإعلاميين وملاّك الهجن ومحبي هذه الرياضة الأصيلة .

وهنّأ ” الرومي ” الفائزين بالمراكز الأولى؛ مُعرباً عن شكره وتقديره للجهات الحكومية والإعلامية المشاركة في إنجاح هذا المهرجان؛ متمنياً التوفيق والنجاح للجميع.

وقدمت إدارة المهرجان، جوائز عبارة عن ” سيارات ” للفائزين، ودروعاً تذكارية للجهات الحكومية والإعلامية المشاركة، وبعد ذلك شاهد الحضور فيلماً قصيراً عن مهرجان الهجن.

وفي نهاية الحفل سلّم محافظ الطائف ومدير عام المهرجان الوطني للثراث والثقافة، الجوائز للملّاك الفائزين بسباقات الهجن الصيفي لهذا العام.