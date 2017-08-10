بالصور.. ضيوف الرحمن يسجدون شكرا لله بعد وصولهم للمدينة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

عبر ضيوف الرحمن القادمون إلى المدينة المنورة، عن فرحتهم بالوصول إلى المدينة، وتحقيق حلمهم بحج بيت الله الحرام وأداء المناسك، بالسجود شكرا لله.

وقدموا الشكر لخادم الحرمين الشريفين، والمسئولين عن الحج، على حسن الاستقبال والمعاملة.

واستقبل نائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد الفيصل عددًا من ضيوف الرحمن القادمين بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة بالتهاني والهدايا بسلامة الوصول.