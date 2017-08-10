 " ديدي " الصينية المنافسة لـ " أوبر " تدخل سوق المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 9

    أغسطس

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” ديدي ” الصينية المنافسة لـ ” أوبر ” تدخل سوق المملكة

” ديدي ” الصينية المنافسة لـ ” أوبر ” تدخل سوق المملكة
نايف السالم(صدى):

كشفت شركة ” ديدي شوكينغ ” لخدمة سيارة الأجرة، عن استعدادها لدخول السوق السعودي عقب توسعها في بعض دول أوروبا.

وكشفت ” ديدي ” أنَّها ستشكل شراكة إستراتيجية مع شركة ” كريم ” في المملكة، كأول تعاون لها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقالت متحدثة باسم ديدي الصينية إنَّ الشركتين ” ستبحثان بعمق جميع المجالات المحتملة للشراكة وخلق منتجات وخدمات مناسبة للمستخدمين ” .

وينتظر أن تنتقل ” ديدي ” بعد السعودية إلى باكستان وتركيا وشمال إفريقيا لتوسيع شبكتها، عقب منافستها الشرسة مع ” أوبر ” في الصين وشراء فرعها.

وتسير ديدي أكثر من 14 مليون رحلة يومياً في الصين وتسيطر على 87% من حصة السوق الصينية.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1273 ] نشر منذ 2 ساعتين

ديدي😂😂😂😂
وين بتروح بروح مع ديدي
وجيت مع مين مع ديدي
😂😂😂😂😂😂😂

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