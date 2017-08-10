⁠⁠⁠⁠⁠" العيسى " يستمع لمطالب معلمين ومعلمات مستبعدين من " خبرات 2 " - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

استقبل وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، مجموعة من معلمي ” خبرات ٢ ” الذين تم استبعادهم بعد المقابلة، وشرحوا له مطالبهم في خطاب تقدموا به، كما تسلم مطالب المعلمات المستبعدات، ووعد بدراسة الموضوع وإيجاد الحل خلال الأسبوع الحالي.

وقال عددٌ من المعلمين والمعلمات إن الوزير استقبلهم بعد نائبه الدكتور نياف الجابري، واستمع لهم، ووعد خيرًا بعد تسلمه مطالبهم.

وأعرب المعلمون والمعلمات المستبعدون عن أملهم خيرًا بعد وصولهم للوزير ونائبه بعد أن أمضوا ما يقارب أربعة أشهر وهم يستعدون لذلك البرنامج النوعي، مؤكدين أن وصولهم للوزير ونائبه أشعرهم بأن الحل بات قريبًا.

وكان كثيرٌ من المعلمين والمعلمات أُصيبوا بالإحباط من جراء استبعادهم من ” نتائج خبرات ” التي أعلنت أخيرًا، مبدين تذمرهم بسبب المقابلة الشخصية السريعة التي لم تتجاوز ثلاث دقائق، مشيرين إلى أنهم استبعدوا على الرغم من إجاباتهم المقنعة، داعين إلى قبولهم أسوة بزملائهم في العام الماضي حين قُبل المعلمون والاحتياطي لهم.