أمير الشرقية يوجّه بملاحقة كل من يسيء للآخرين بألفاظ نابية - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

وجّه أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، الجهات المعنية بمتابعة وملاحقة كل من يسيء بألفاظ لا تليق وعبارات نابية وخارجة عن حدود الذوق العام والعُرف الاجتماعي، وإحالتهم إلى الجهات ذات الاختصاص.

وجاء في توجيه أمير الشرقية أن تقوم الجهات ذات العلاقة بالتعرف على كل من خالف النظام وأساء لأشخاص أو مجموعات أو جهات، وعبر أي وسيلةٍ كانت، وأن الشرع والنظام فوق الجميع، وهو الفيصل في كل الحالات، ولن نقبل أو نتساهل مع كائن من كان يخطئ ويسيء تحت أي ظرف.

ودعا الجميع إلى الإلتزام بتعليمات الشرع الحنيف والحرص على القول الحسن، والبعد عن الإساءة، امتثالاً لقوله صلى الله عليه وسلم: (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده).