 واشنطن تايمز: دعم قطر للإرهاب ساهم في عدم الاستقرار - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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واشنطن تايمز: دعم قطر للإرهاب ساهم في عدم الاستقرار

واشنطن تايمز: دعم قطر للإرهاب ساهم في عدم الاستقرار
طلال الضوي(صدى):

أكدت صحيفة ” واشنطن تايمز ” ، إن الدول الداعمة لمكافحة الإرهاب ملتزمة بالإجراءات التي اتخذتها ضد قطر، لما في ذلك فرصة لإنهاء التهديد الإرهابي المروع للأمن في منطقة الشرق الأوسط للأبد.

وقالت الصحيفة: ” إن الفراغ الذي خلفته إدارة أوباما، والتي سحبت معظم القوات الأميركية من العراق وأغلب القوات من أفغانستان، تم ملؤه بسرعة من قبل الإرهابيين ” .

وأضافت الصحيفة أن قطر ساهمت في عدم الاستقرار من خلال دعم تنظيم جماعة الإخوان ، الأمر الذي استفادت منه عدة دول أهمها إيران، وألقى بشكل أو بآخر بتبعات على الإدارة الأميركية.

 


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