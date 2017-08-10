" إف.بي.آي " يهاجم منزل الرئيس السابق لحملة " ترامب " - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

ذكرت صحيفة واشنطن بوست، اليوم الأربعاء، أن ضباطا من مكتب التحقيقات الاتحادي ” إف.بي.آي ” صادروا وثائق ومواد أخرى من منزل بول مانافورت المدير السابق لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتأتي المداهمة التي تمت قبل الفجر في إطار تحقيق يجريه مستشار خاص في تدخل روسيا المحتمل في الانتخابات الرئاسية 2016.

وقالت الصحيفة نقلا عن أشخاص مطلعين على التحقيق لم تحددهم إن المداهمة، التي جرت بناء على أمر تفتيش، نفذت دون تحذير مسبق في 26 يوليو، وذلك بعد يوم من لقاء مانافورت مع أعضاء لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ.