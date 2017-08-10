⁠⁠⁠⁠⁠لجنة المنشطات تعلن نتيجة فحص 584 لاعبا - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

أعلنت لجنة الرقابة على المنشطات، الأربعاء، عن نتائج برنامج الكشف عن المنشطات خلال منافسات كرة القدم للموسم الرياضي الماضي 2016/2017م، حيث تم فحص 408 لاعبين داخل المنافسة و 176 لاعبا خارج المنافسة.

وأكدت اللجنة أن نتائج الفحص جميعها أتت سلبية، ماعدا حالة واحدة تم الإعلان عنها مسبقا من خلال منافسات الدرجة الأولى لكرة القدم وهو اللاعب عبدالمحسن عسيري من نادي ضمك.

وتم إجراء الكشف لعدد 8 مباريات من خلال منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، وخلال منافسات كأس ولي العهد فتم إجراء الكشف لعدد 6 مباريات.

أما فيما يخص دوري جميل للمحترفين فتم إجراء الكشف لعدد 56 مباراة من مباريات الدوري بواقع 8 مباريات لكل فلريق (16 لاعبا) داخل المنافسة وتم فحص عدد 8 لاعبين، من كل فريق خارج المنافسة، ودوري الدرجة الاولى فتم إجراء الكشف لعدد 32 مباراة، بواقع 4 مباريات لكل فريق (8 لاعبين) داخل المنافسة، وتم فحص عدد 5 لاعبين من كل فريق خارج المنافسة.