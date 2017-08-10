رسالة خطية من أمير الكويت لتميم قطر - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الظفيري(صدى):

أرسل أمير الكويت الشيخ، صباح الأحمد الجابر الصباح، رسالة خطية إلى أمير قطر، تميم بن حمد، تضمنت آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتسعى الكويت إلى حل الأزمة القطرية، بعد مقاطعة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب للدوحة، خاصةً بعد أن رفضت قطر المطالب الـ 13 التي قدمتها الدول الأربع كشريطة لعودة العلاقات.