رسالة خطية من أمير الكويت لتميم قطر - صحيفة صدى الالكترونية

رسالة خطية من أمير الكويت لتميم قطر
أرسل أمير الكويت الشيخ، صباح الأحمد الجابر الصباح، رسالة خطية إلى أمير قطر، تميم بن حمد، تضمنت آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتسعى الكويت إلى حل الأزمة القطرية، بعد مقاطعة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب للدوحة، خاصةً بعد أن رفضت قطر المطالب الـ 13 التي قدمتها الدول الأربع كشريطة لعودة العلاقات.
رعد ***[ عدد التعليقات: 78 ] نشر منذ 6 دقائق
ماقصرت طال عمرك ولكن لاحياة لمن تنادى الغليم طاير بالعجة
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31703 ] نشر منذ 2 دقيقتين
ماقصرت طال عمرك ,, بيض الله وجهك ,,
,, لكن المقل يقول / ماينفع الطق باالحديد البارد ,, ويتيم المجد بارد صارد ,,