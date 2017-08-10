بالصور.. مدني الجموم يسطير على حريق داخل مركز خدمات للسيارات - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

سيطرة فرق الدفاع المدني بمحافظة الجموم على حريق اندلع في محل لخدمات السيارات داخل محطة بنزين.

وكانت فرق الدفاع المدني بالجموم تلقت بلاغًا عن اشتعال النار في محل داخل مجمع خدمات يحوي محطة بنزين.

وعلى الفور باشرت فرق الدفاع المدني الحريق، وتمكنت من إخماده ومنع انتشاره ووصوله إلى محطة البنزين، وذلك بعمل ساتر مائي حال دون وصوله وإخماده.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، إنَّ حريقًا نشب اليوم في محل لخدمات السيارات داخل حرم محطة وقود، مؤكدًا أن المواد المخزنة ساعدت على انتشار الحريق بالمحل.

وأشار إلى أنَّ فرق الدفاع المدني تمكَّنت من إخماد الحريق دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وجارٍ استكمال التحقيق في نشوب الحريق.

