غرق 29 مهاجرا وفقدان آخرين بعد إجبارهم على القفز قبالة السواحل اليمنية - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

لقي 29 مهاجرا أفريقيا مصرعهم غرقا، وفقد 29 آخرون في بحر العرب، بعدما أجبرهم مهربهم على القفز في المياه قبالة اليمن، وفق ما أفادت المنظمة الدولية للهجرة.

وقالت المنظمة في بيان نقلا عن ناجين ” في وقت مبكر هذا الصباح، أجبر مهرب أكثر من 120 مهاجرا ًصومالياً واثيوبياً على القفز في البحر فيما كانوا يقتربون من ساحل محافظة #شبوة اليمنية في بحر العرب ” .

وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد قالت سابقا إن نحو 50 مهاجراً صومالياً وإثيوبياً في عمر المراهقة ” أغرقوا عمداً ” صباح الأربعاء حينما أجبر مهرب نحو 120 راكباً على القفز في المياه قبالة سواحل اليمن.