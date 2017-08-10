الحوثيون يسرقون سفارة السودان بصنعاء للمرة الثانية - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

عاودت ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية، اليوم الأربعاء، الاعتداء على سفارة السودان ومنزل سفيرها في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرتها، وذلك للمرة الثانية على التوالي.

وذكرت مصادر محلية، أن مسلحين من ميليشيا الحوثي، اقتحموا من جديد وللمرة الثانية خلال أقل من شهر، سفارة السودان ومنزل سفيرها، وقاموا بالعبث بمحتوياتها ونهب ما تبقى من سيارات وأثاث.

وأكدت أن المقتحمين كانوا يرددون شعارات ضد السودان، والصرخة الحوثية (الخمينية)، أثناء تجولهم في فناء السفارة ومنزل السفير، قبل خروجهم مصطحبين على متن سيارات تابعة لهم أوراقاً وأدوات تم نهبها من داخل السفارة، إضافة إلى سيارات تابعة للبعثة السودانية.

واعتبرت وزارة الخارجية اليمنية اعتداء الميليشيا الانقلابية على حرمة السفارة السودانية ومنزل سفيرها للمرة الثانية على التوالي، ” يؤكد إمعانها في ارتكاب الجريمة دون أدنى احترام لمقرات البعثات الدبلوماسية ” ، مشيرة إلى سرقة سيارات البعثة والعبث بمحتوياتها.