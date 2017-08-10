13 نصيحة تساعدك على إدارة حسابك البنكي بأمان عبر الإنترنت - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

وفرت الخدمات البنكية عبر الإنترنت للمستخدمين تجربة مريحة لإدارة حساباتهم دون الحاجة لمراجعة البنوك لإجراء بعض المعاملات.

وقدم الخبراء 13 نصيحة لحماية الحسابات البنكية عبر الهواتف الذكية:

1- قم بتأمين وحماية هاتفك الذكي بالاعتماد على PIN code أو البصمة أو أي وسيلة حماية أخرى.

2- اعتمد على تطبيق جيد لمكافحة الفيروسات والبرمجيات الخبيثة. ومن حسن الحظ أن كبرى الأسماء في هذه الصناعة توفر تطبيقات مجانية على الهواتف الذكية.

3- لا تعتمد على أي مصادر مجهولة وخارجية لتحميل التطبيقات البنكية، بل اعتمد على الموقع الرسمي للبنك الذي يحيلك إلى متجر جوجل بلاي أو آب ستور لتحميل التطبيق الخاص بالهواتف الذكية.

4- يُفضل دائمًا الاعتماد على الخدمات البنكية عبر الإنترنت عند اتصالك بشبكات WiFi آمنة، مثل شبكة المنزل أو العمل.

5- لا تستخدم الخدمات البنكية على الإنترنت ولا تُجْرِ أي معاملات بنكية عند الاتصال بشبكات WiFi غير آمنة، مثل الشبكات العامة في المطارات والمقاهي والفنادق.

6- إن اضطررت إلى إجراء معاملات بنكية بواسطة هاتفك الذكي خارج المنزل، فتأكد من تفعيل خدمة VPN موثوقة على هاتفك.

7- لا تحتفظ باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالخدمات البنكية على الإنترنت داخل محفظتك الشخصية أو بجانب بطاقات الائتمان الخاصة بك.

8- فَعِّل ميزة التحقق بخطوتين إن كانت متاحة من قبل البنك الذي تتعامل معه؛ فهي ستوفر عليك كثيرًا من العناء والمتاعب.

9- كن حذرًا عند تثبيت التطبيقات على هاتفك الذكي؛ فبعض تطبيقات الطرف الثالث تستخدم تفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بحسابك البنكي عبر الإنترنت لأهداف خبيثة؛ لذا لا تُعْطِ هذه التطبيقات أي صلاحية كهذه. والأمر نفسه ينطبق على المواقع الإلكترونية.

10- احذر من رسائل البريد الإلكتروني المزيفة التي تبدو كأنها قادمة من البنك الرسمي وتطلب منك إعادة تعيين كلمة المرور بسبب حدث أمني أو غيرها من رسائل التصيد، وتذكر أن البنوك لا تفعل ذلك من تلقاء نفسها.

11- الهندسية الاجتماعية عبر الهاتف تعد من الطرق المفضلة إلى الآن في الاحتيال عبر الإنترنت؛ حيث يتصل المحتالون بك على أنهم من البنك الذي تتعامل معه وأنهم يحتاجون إلى تفاصيل تسجيل الدخول لتأكيد الهوية أو غيرها من الأسباب؛ لذا يجب أن تعلم تمامًا أن جميع البنوك لا تطلب أي معلومات من هذا النوع، واحذر من إفشائها لأي شخص عبر الهاتف.

12- احرص على تحديث نظام التشغيل الخاص بهاتفك الذكي وتحديث التطبيق البنكي لآخر إصدار.

13- أغلب البنوك تُقدم ميزة الرسائل القصيرة SMS التي تخبرك من خلالها بأي حركة تمت على حسابك. إن كان البنك الذي تتعامل معه يُقدم هذه الخدمة فاحرص على الاشتراك بها حتى تضمن سلامة جميع الحركات.