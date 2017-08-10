بالصور.. امرأة غير محتشمة تضع العمل في حرج مع متابعيها - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أثارت تغريدة أظهرت امرأة بملابس غير محتشمة، نشرها حساب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، استياء رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .

ونشر حساب الوزارة الرسمي عند الساعة السابعة مساءً تغريدة، تبين احتفال دار التربية بجدة بتخرج فتاتين من المرحلة الجامعية.

والصور التي سارعت الوزارة إلى حذفها بعد ما يقارب النصف ساعة، تسببت في ردود فعل متعددة، حيث طالب البعض الوزارة بالتحقيق في محتوى ما ينشر.