تعليم الباحة يودع 7.5 مليون ريال في حسابات المستفيدين - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

صرف المدير العام للتعليم بالباحة بالنيابة عمر هجاد عمر الغامدي، مبالغ قاربت سبعة ملايين ونصف ريال تمثل مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات في مدارس تحفيظ القرآن الكريم والتربية الخاصة والمدارس النائية وأبناء وبنات المعلمين المتوفين والطلاب والطالبات المغتربين للأشهر الثلاثة الماضية ” شعبان ورمضان وشوال ” وكذلك مستحقات متعهدي نقل طلاب وطالبات التربية الخاصة للفصل الثاني ومستحقات أجور الدور لبعض ملاك المباني المستأجرة ومستحقات خارج الدوام وانتدابات لبعض منسوبي ومنسوبات الإدارة وبدل سكن للمعلمين الموفدين.

وقال مدير إدارة الشؤون المالية ناصر الغامدي إنه قد تم إيداع المبالغ المالية في حسابات المستفيدين عبر نظام الصرف الآلي السريع بعد أن استكملت مسيرات الصرف اللازمة.

وأكد ” الغامدي ” على مراجعة حساباتهم البنكية أو مراجعة الإدارة متى ما دعت الحاجة لذلك لاستلام مستحقاتهم.