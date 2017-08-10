بالفيديو.. فتاتان أمريكيتان ترتديان الزي السعودي وترقصان " الخطوة " - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

نشرت السفارة الأمريكية في المملكة، مقطع فيديو، يرصد فتاتين أمريكيتين تجربان عددا من التقاليد والملابس الجنوبية، ترافقهما طفلة سعودية تدعى صبا.

وظهرت الفتاتان، شيفالي وتاشا، وهما تلبسان الثياب السعودية المطرزة، فيما تسألهما الطفلة السعودية صبا عن رأيهما، لتبدي تاشا إعجابها بالتطريز تحديدا، فيما تقول شيفالي إن أكثر ما أعجبها هو الألوان والتصميم.

وجربت الفتاتان أكلة العصيدة التي تشتهر بها المناطق الجنوبية في المملكة، مبديتين إعجابهما بها، ثم مارستا رقصة ” الخطوة ” الجنوبية.