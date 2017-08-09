⁠⁠⁠⁠⁠بالصور.. " القمر الدامي " في عدة بلدان - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

شهد العالم أجمع ظاهرة القمر الدامي النادرة، والتقطت بهذه المناسبة العديد من الصور في بلدان مختلفة.

التقط المصورون مجموعة صور متميزة وثقت ظاهرة القمر الدامي في عدد من بلدان العالم.

وتحدث ظاهرة خسوف القمر (القمر الدامي )، عندما تكون الأرض والشمس والقمر في حالة اقتران كوكبي كامل أو تقريبي، حيث يحجب ظل الأرض ضوء الشمس المنعكس من القمر.

والتُقطت الصور في عدة بلدان، بما في ذلك ألمانيا وتركيا واليونان، حيث بدا القمر متوهجا بلون برتقالي وأحمر.

وحدثت هذه الظاهرة النادرة، يوم الاثنين 7 أغسطس، وكان خسوف القمر جزئيا وليس كاملا.