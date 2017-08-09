" بوبا للتأمين " تعلن وظائف شاغرة بالرياض والخبر - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة “ بوبا العربية ” للتأمين الصحي- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف شاغرة، بمسمى “ مسؤول خدمات المستشفى ” ، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والخبر.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات (إدارة الأعمال، والتسويق، أو الرعاية الصحية، أو ما يعادلها في المجال الطبي ذات الصلة مثل التمريض أو الصيدلة).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 أغسطس 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، ادخل من هنـــــــــا.