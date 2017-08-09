برشلونة: لن نرسل البطاقة الدولية لنيمار - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

كشف نادي برشلونة الإسباني أنه لن يرسل البطاقة الدولية الخاصة باللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي حتى يحصل على مقابل انتقال اللاعب للنادي الباريسي، والمقدر بـ222 مليون يورو (قيمة الشرط الجزائي) في العقد.

وقال مصدر في إدارة النادي الإسباني – في تصريح لوكالة الأنباء الإسبانية مساء اليوم الأربعاء – ” لم نتلق حتى الآن أي مؤشرات من البنك تفيد بوصول التحويل للأموال التي حصل النادي الفرنسي بمقتضاها على خدمات النجم الدولي البرازيلي الأسبوع الماضي ” .

وحذر مسئولو البرسا ممثلي الـ ” بي إس جي ” من تأخر عملية انتقال اللاعب في حالة عدم الحصول على المبلغ بالكامل، وعليه فإن اللاعب لن يتمكن من الظهور مع ناديه الجديد حتى يتأكد مسئولو البلاوجرانا من تحويل المبلغ كاملا لحسابهم.

وغاب نيمار عن انطلاقة سان جيرمان في ” الليج آ ” يوم الجمعة الماضي أمام أميان، والتي انتهت بفوز الباريسيين بثنائية نظيفة، ولكن الجميع يأمل في أن يسجل حضوره الأول يوم الأحد المقبل أمام جانجون في الجولة الثانية.