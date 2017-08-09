⁠⁠⁠⁠⁠بالصور.. خاتم صوتي ذكي لإجراء المكالمات عبر أصابع اليد - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تطرح شركة ” Origami Labs منتجها الجديد ” أوري ” في وقت لاحق من هذا الشهر، وهو عبارة عن خاتم صوتي نشط يستخدم التوصيل عبر العظام لتوجيه أصوات الجوالات الذكية إلى أذن المستخدم.

وتستهدف الشركة من خلاله تقليص المدة التي يقضيها المستخدمون في النظر إلى شاشات الأجهزة.

ويرسل ” أوري ” الأصوات عبر الإصبع التي توضع مباشرة على الأذن بحيث لا يتمكن أي شخص غير المستخدم من السماع، كما زود الخاتم بمكيروفون لنقل الأوامر الصوتية والتحكم بالجهاز الذي يعد بمثابة مساعد صوتي للجوال الذكي.

وأطلقت مؤخرًا حملة تمويل جماعي لإنتاج الجهاز، أملًا في جمع 30 ألف دولار، وفي غضون أقل من 12 ساعة اجتذب ” أوري ” 306 داعمين وجمع أكثر من 40 ألف دولار، وإلى اليوم بلغ إجمالي التمويل 150 ألف دولار.

ولإرسال رسالة أو إجراء مكالمة، يضع المستخدم إصبعه على أذنه ومن ثم يضغط على المفتاح الجانبي بالخاتم لتفعيل المساعد الصوتي، وبعد ذلك يطلب منه إجراء مكالمة أو إرسال رسالة.