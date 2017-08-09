⁠⁠⁠⁠⁠بالصور.. خاتم صوتي ذكي لإجراء المكالمات عبر أصابع اليد - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. خاتم صوتي ذكي لإجراء المكالمات عبر أصابع اليد
تطرح شركة ” Origami Labs منتجها الجديد ” أوري ” في وقت لاحق من هذا الشهر، وهو عبارة عن خاتم صوتي نشط يستخدم التوصيل عبر العظام لتوجيه أصوات الجوالات الذكية إلى أذن المستخدم.
وتستهدف الشركة من خلاله تقليص المدة التي يقضيها المستخدمون في النظر إلى شاشات الأجهزة.
ويرسل ” أوري ” الأصوات عبر الإصبع التي توضع مباشرة على الأذن بحيث لا يتمكن أي شخص غير المستخدم من السماع، كما زود الخاتم بمكيروفون لنقل الأوامر الصوتية والتحكم بالجهاز الذي يعد بمثابة مساعد صوتي للجوال الذكي.
وأطلقت مؤخرًا حملة تمويل جماعي لإنتاج الجهاز، أملًا في جمع 30 ألف دولار، وفي غضون أقل من 12 ساعة اجتذب ” أوري ” 306 داعمين وجمع أكثر من 40 ألف دولار، وإلى اليوم بلغ إجمالي التمويل 150 ألف دولار.
ولإرسال رسالة أو إجراء مكالمة، يضع المستخدم إصبعه على أذنه ومن ثم يضغط على المفتاح الجانبي بالخاتم لتفعيل المساعد الصوتي، وبعد ذلك يطلب منه إجراء مكالمة أو إرسال رسالة.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31700 ] نشر منذ 28 دقيقة
منيح ,,
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10205 ] نشر منذ 16 دقيقة
قال الحبيب والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس وحتى يكلم الرجل عذبة سوطه وشراك نعله ويخبره فخذه بما يحدث أهله بعده .
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فسروا العلماء الحديث اعلاه بان نواميس الكون وعاداته ستتغير ايذاننا بقرب انتهائه 💔
نٌےـوِوِ🌸ٱٱٱل[ عدد التعليقات: 13595 ] نشر منذ 11 دقيقة
اما الصوت ينتقل عبر العظام
من غير شي السرطانات منتشرة
شلون لاصارت الذبذبات عبر العظام
الله يكفينا الشر
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10205 ] نشر منذ 8 دقائق
اليابان ارض العجائب 😍👍