ولادة مكة تعلن تأهبها لاستقبال موسم حج عام 1438هـ - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي (صدى):

كشفت الصحة في مكة المكرمة أن ” ولادة مكة ” أعلنت عن تأهبها واستعدادها بكآفة التجهيزات اللازمة وبالآليات الجديدة في مواجهة الطوارئ خلال موسم الحج لعام 1438هـ

حيث حرصت مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة على تقديم أفضل الخدمات الصحية والاحتياجات لضيوف الرحمن كما أن المستشفى تسعى جاهدة لبذل المزيد من الجهود مع اقتراب موسم الحج .

كما أن المستشفى تدعم مستشفيات المشاعر المقدسة بالقوى العاملة في بعض التخصصات الطبية للنساء والولادة والأطفال للمساعدة في إجراء العمليات الجراحية العاجلة في تلك المواقع بدون الحاجة إلى نقل المريضة ..

وفي تفصيل آخر أوضحت المستشفى أنها على أتم الاستعداد لخدمة حجاج بيت الله الحرام لهذا العام على أعلى مستوى بتوفير الرعاية الطبيه المتميزة لافتاً إلى جاهزية أقسام المستشفى المتعددة وقسم الطوارئ بشكل خاص حيث أنها تعد صرحًا طبيًّا مهمًا لخدمة سكان مكة المكرمة والقرى المجاورة لها وزوار هذا البلد الأمين .، في تخصصي طب الأطفال والنساء والتوليد مشيرة إلى أن المستشفى تستقبل العديد من حالات الولادة المتنوعة مابين الولادات بعملية قيصرية والطبيعية للحجاج والمعتمرين معتبرة أن هذه الخدمة واجبًا مقدسًا وأمانه ملقاه على عاتق الجميع .

الجدير بالذكر أن الصحة متمثلة في مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة تعمل على تجهيز كآفة مرافق المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية المستخدمة ، وذلك في سبيل الارتقاء بالخدمات المقدمة لمرتادي المستشفى، التي تعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة.