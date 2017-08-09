شركة الأهلي إسناد تعلن عن وظيفة شاغرة للرجال - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة الأهلي إسناد لتأجير السيارات، التابعة للبنك الأهلي- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظيفة شاغرة للرجال، بمسمى “ مسؤول خدمة العملاء ” ، وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظيفة المتاحة لحمَلة شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 أغسطس 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 نوفمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، اضغط هنــــــــا.