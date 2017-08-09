إسرائيل تعتقل 202 عاملاً فلسطينيًا - صحيفة صدى الالكترونية

القدس(صدى):

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، 202 فلسطيني في النقب، بحجة العمل دون حيازتهم تصاريح دخول إلى إسرائيل.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إنها نفذت حملة في النقب تركزت في مدينة بئر السبع والضواحي والبلدات العربية هناك، تم خلالها اعتقال 202 فلسطينياَ يعملون دون تصاريح، إضافةً إلى اعتقال 29 شخصاً يحملون الهوية الإسرائيلية، بينهم فلسطينيين وإسرائيليين قاموا بتوفير المبيت والعمل والنقل للعمال الفلسطينيين ” .

وادعت الشرطة الإسرائيلية، أنها ضبطت خلال الحملة 3 قطع سلاح غير قانوني، وقد تم تحويل المعتقلين والمضبوطات إلى التحقيق.

وأكدت الشرطة الإسرائيلية، أنها ستواصل حملتها ضد الفلسطينيين الذين يعملون دون تصاريح ومساعديهم، وستنفذ بحقهم إجراءات شديدة تشمل الاعتقال طويل الأمد وفرض غرامات مالية باهظة ومصادرة السيارات وإغلاق المنازل والمصالح التجارية وأماكن العمل.