⁠⁠⁠⁠⁠الجيش السوري الحر يستعيد مواقع استراتيجية - صحيفة صدى الالكترونية

دمشق(صدى):

أعلنت مصادر عسكرية اليوم الأربعاء، أن فصائل من مقاتلي الجيش السوري الحر،استعادت السيطرة على تلال استراتيجية، قرب الحدود الأردنية، بعد أن سيطرت عليها لساعات قوات النظام مدعومة بميليشيات موالية لإيران.

ونقلت قناة ” سكاي نيوز ” الإخبارية عن المصادر قولها، ” إن قوات النظام السوري والميليشيات، وصلت لمسافة قريبة من الحدود السورية الأردنية في ريف السويداء الشرقي، قبل أن يشن الجيش الحر هجوما معاكسا ويستعيد السيطرة على المنطقة ” .