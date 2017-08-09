الجيش اليمني يسقط طائرة بدون طيار تابعة للحوثيين - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

أعلن الجيش اليمني اليوم الأربعاء، إسقاط طائرة بدون طيار تابعة للمليشيات التابعة للحوثيين وصالح، بجبل نوفان الإستراتيجي في محافظة البيضاء اليمنية.

وقالت مصادر عسكرية يمنية اليوم، إن مليشيات الحوثيين اعتادت إطلاق مثل هذه الطائرات ” الإيرانية الصنع ” والمعروفة بضعفها التكنولوجي، للتجسس على مواقع الجيش اليمني وتحركاته، في وقت تجددت فيه المواجهات بين قوات الجيش اليمني والمليشيات الانقلابية في منطقة ذي ناعم اليمنية.